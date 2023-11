Découvrez « Heredity », un jeu de société coopératif et narratif qui vous transporte dans un univers post-apocalyptique captivant. Conçu pour 1 à 4 joueurs, ce jeu vous invite à vivre une aventure immersive où chaque choix influence le destin de votre famille et le cours de l’histoire. Adapté pour les joueurs à partir de 14 ans, « Heredity » propose une expérience de jeu unique, mêlant stratégie, coopération et narration.

Un voyage narratif au cœur d’un monde effondré

Heredity - DARUCAT - Jeu de société narratif et coopératif - Jeu d'aventures Scénarios et défis : « Heredity » offre plusieurs scénarios, chacun présentant des défis uniques dans un monde ravagé. Les joueurs incarnent une famille vivant en autarcie dans une ferme, confrontée aux réalités d’un monde post-apocalyptique. Durée et jouabilité : Avec une durée moyenne de 150 minutes par partie, le jeu se déploie sur 5 chapitres captivants, nécessitant entre 12 et 15 heures pour compléter l’ensemble de la campagne. Immersion et identification Rôle des joueurs : Chaque joueur prend le rôle d’un membre de la famille, créant une forte identification aux personnages et renforçant l’esprit de coopération. Cette approche unique donne une dimension de jeu de rôle à l’expérience. Impact des choix : Les décisions prises par les joueurs ont des conséquences immédiates sur le déroulement de l’histoire et l’issue de l’aventure, rendant chaque partie unique et imprévisible. Un Gameplay innovant et dynamique Mécanique de jeu : Le cœur du jeu réside dans son pion sablier qui parcourt une ligne de temps, activant les événements et les réactions en chaîne déclenchées par les actions des joueurs. Narration cinématographique : Inspiré par le cinéma et les séries TV, « Heredity » offre une narration riche et immersive, où le scénario s’adapte dynamiquement aux actions des joueurs.

Matériel de jeu

Composants : Le jeu comprend 351 cartes, 57 personnages en carton, 157 jetons, 14 pions en bois, 18 socles en plastique, et un livret de règles détaillé.

: Le jeu comprend 351 cartes, 57 personnages en carton, 157 jetons, 14 pions en bois, 18 socles en plastique, et un livret de règles détaillé. Illustrations et conception : Les illustrations de Tania Sanchez-Fortun, Aurelien Delauzun et Florian de Gesincourt apportent une profondeur visuelle au jeu, tandis que la conception de Jérôme Cance et Laurent Kobel assure une expérience de jeu cohérente et engageante.

Règle du jeu Heredity

Avec des parties d’environ 2 heures, ce jeu vous promet un voyage passionnant dans une réalité alternative. Allez, installez-vous confortablement, le voyage commence maintenant !

Dans Heredity, vous incarnez une famille composée de quatre personnes. Votre objectif principal est de survivre tout en vivant une campagne à travers 5 chapitres. Chaque scénario est unique, avec son propre paquet de cartes et sa mécanique de jeu, offrant ainsi une immersion différente d’une partie à l’autre.

La préparation

Pour démarrer votre aventure dans Heredity, vous allez préparer la ligne de temps en prenant la carte famille et en plaçant l’option sablier juste au-dessus. Les quatre personnages de la famille seront répartis entre les joueurs. Pour chacun d’entre eux, trois cartes et trois pions d’action sont nécessaires. Un paquet karma à préparer, qui contient des modificateurs pour vos tests, sera également nécessaire. Ensuite, vous commencerez par lire la première carte du chapitre 1. Vous laisserez la narration et les instructions vous guider pour vous plonger dans l’aventure.

Les mécaniques du jeu

Une fois dans l’histoire, vous alternerez entre une phase de joueur, où vous effectuerez des actions, et une phase d’histoire, où vous parcourrez la ligne de temps avec le pion sablier et appliquerez divers événements. Ce processus se répétera jusqu’à l’atteinte d’une condition soit de défaite soit de victoire dans la ligne de temps.

Les cartes du jeu

Chaque carte de Heredity est numérotée, facilitant leur repérage lorsque le jeu y fait référence. Les cartes sont recto verso, mais le verso ne doit être lu que si le symbole d’invitation apparaît. Certaines cartes comportent l’icône « brûler », signifiant que vous pouvez les ranger.

Les actions possibles

Au cours de la partie, chaque personnage peut effectuer différentes actions, allant de l’observation à la manipulation, en passant par le dialogue et le déplacement. Chaque type d’action a des emplacements spécifiques sur la carte du personnage. Attention, si tous les emplacements d’un type d’action sont pris, vous ne pourrez plus effectuer cette action.

Exploration de terrains

Le jeu comprend également des cartes terrain. Ces dernières contiennent des icônes d’action et vous pouvez placer le jeton d’action correspondant. Les lignes de couleurs sur ces cartes représentent les chemins que vous pouvez emprunter et attaquer à travers. Cependant, les lignes noires sont infranchissables.

Gestion de l’inventaire

En cours de route, vous trouverez des composants et des objets que vous pouvez ramasser et stocker sur vos cartes de personnages. Ces objets peuvent être équipés et améliorés pour améliorer vos chances de survie.

Résolution de combat

Lors d’un conflit avec un ennemi, vous pouvez choisir de combattre. Notez cependant que chaque joueur ne peut utiliser qu’un seul jeton d’action pour une attaque. Les dégâts infligés à l’ennemi sont calculés en soustrayant la défense de l’ennemi de la valeur totale de votre attaque.

Gestion des blessures

Si un personnage est blessé, il reçoit un jeton de blessure. Les blessures peuvent être guéries par une action de manipulation. Cependant, si un personnage a trois blessures graves et plus aucun emplacement d’actions libres, ce dernier devient agonisant et ne peut plus être pris pour cible.

La fin du jeu

Le jeu se termine lorsque vous atteignez une condition de fin de partie dans la ligne de temps. À ce stade, votre chapitre est terminé et vous pouvez passer au suivant.

Voilà, vous avez maintenant un aperçu de Heredity, un jeu qui combine stratégie, aventure et narration dans un univers post-apocalyptique fascinant. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans ce monde et à relever le défi de la survie ? N’hésitez pas à partager vos expériences et vos meilleures tactiques dans les commentaires. Bon jeu à tous !

« Heredity » est plus qu’un simple jeu de société ; c’est une aventure narrative où chaque choix compte. Parfait pour les soirées entre amis ou en famille, ce jeu offre une expérience de coopération et de stratégie dans un univers post-apocalyptique riche et immersif. Préparez-vous à plonger dans le monde de « Heredity », où chaque décision peut changer le cours de votre aventure.